André Hazes neemt rust: ‘Ik wilde mezelf bewijzen naar iedereen in Nederland’

André Hazes kondigt op zijn Instagram aan even rust te nemen. Hij is naar de dokter geweest vanwege een ongelooflijke pijn in zijn hoofd.

‘Ik heb uitgelegd hoe mijn afgelopen jaren eruit hebben gezien en hoe ik mezelf daardoor heb behandeld. Ik heb mij de afgelopen jaren mijn vingers tot het bot gewerkt omdat ik jullie allemaal wilde laten zien dat ik meer ben dan de zoon van’, laat hij weten op zijn Instagram.

Doktersadvies

André Hazes wilde zichzelf bewijzen naar iedereen in Nederland. Hij heeft zijn lichamelijke klachten genegeerd en nachten doorgehaald omdat hij zelf dacht dat dat de manier was om te kunnen blijven presteren. ‘Velen van jullie hebben mij gewaarschuwd dat als ik niet op zal letten ik in een dip terecht zal gaan komen. Na een lang gesprek heeft de dokter voor mij besloten, en ik zeg het met veel pijn in mijn hart, dat ik rust moet nemen.’

Begrip

Hij sluit af met: ‘Ik hoop oprecht op jullie begrip. Het spijt me als ik mensen teleurstel die mij hebben geboekt, of die een kaartje voor mij hebben gekocht. Maar voor 1 keer moet ik aan mijzelf denken. Ik zie jullie snel weer!❤❤❤’

Beeld: ANP, Instagram