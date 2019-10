Hoera! André en Monique vieren verjaardag zoon met hilarische fotoreeks

Groot feest in huize Hazes-Westenberg! De kleine Dré wordt vandaag drie jaar, en dat kunnen André en Monique natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.

Hun zoontje zal de tijd van zijn leven hebben, want het gezin is momenteel in Disneyland Parijs. De perfecte plek om zijn verjaardag vieren! Het mannetje heeft zoals elk jaar weer een heuse verjaardagsshoot achter de rug en mama Monique deelt daarvan het resultaat.

Grote held

Dré mocht in de huid kruipen van zijn grote held: Spiderman. “3 jaar geleden koos jij ons als jouw mama en papa en ik had me geen leukere, lievere, grappigere en knappere zoon kunnen voorstellen. Jij verreikt mijn leven! Gefeliciteerd mijn hartje”, schrijft Westenberg bij de foto’s.

Middelvinger

Ook André laat de verjaardag van zijn zoontje niet onopgemerkt voorbijgaan. Hij deelt een kiekje van het jochie bij het concert, waar Dré zijn middelvinger opsteekt naar de camera. De zanger laat weten: “De aller grootste is jarig! Man, wat is het een feestje om jouw vader te mogen zijn. Houd van jou mijn aller beste vriend! #3.”

