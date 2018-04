‘André Hazes en Monique Westenberg zijn uit elkaar’

De geruchten over een breuk tussen André Hazes (24) en zijn vriendin Monique (40) krijgen een nieuwe dimensie: Story vond uit dat de zanger een miljoenenhuis betrok aan de Vecht. Zónder Monique, maar mét zijn neef en beste vriend Djarno, die zijn eigen partner onlangs ook verliet. Betekent dit het definitieve einde van André’s wankele relatie?

Is het einde nabij?

Al weken gonst het van de geruchten dat de relatie van André Hazes en zijn zestien jaar oudere vriendin Monique Westenberg onder druk staat. De twee zouden er omwille van hun zoontje André jr. (1) de afgelopen tijd alles aan hebben gedaan om hun relatie te laten slagen. Dat plan lijkt definitief mislukt.

‘André is verhuisd’

“André en Monique zijn al enkele weken niet meer samen”, weet een insider, die van veel details op de hoogte blijkt te zijn. “André is vertrokken van het woon-wagenkamp van Monique’s familie op een Rotterdams industrieterrein, waar ze sinds twee jaar samenwoonden. Hij woont nu in Nieuwersluis, een plaatsje tussen Loenen aan de Vecht en Breukelen. Bij hun vorige relatiecrisis, een jaar geleden, vertrok André naar een hotel. Het zegt iets dat hij nu een miljoenenvilla in Nieuwersluis heeft betrokken. De breuk tussen beiden lijkt definitief. Ze hebben er goed en langdurig over gesproken en de lastige beslissing genomen uit elkaar te gaan.”

Geen ruzie

Story’s bron benadrukt dat André en Monique niet met slaande deuren en ordinaire scheldpartijen uit elkaar zijn gegaan. “Ze hebben dit heel volwassen opgelost. Er is absoluut geen sprake van ruzie. Sterker nog: ze gaan zelfs nog samen op vakantie naar Mexico.” Hoewel André als succesvol artiest elke avond wordt blootgesteld aan vele verleidingen, zou er geen andere vrouw in het spel zijn. “Het leeftijdsverschil tussen André en Monique was simpelweg te groot om deze relatie te doen slagen. André is een jonge hond die zijn ding wil doen – helemaal nu de hele wereld hem lijkt toe te lachen. Monique is met haar veertig jaar een stuk rustiger en volwassener.”

Het hele verhaal lees je in de nieuwste editie (17) van Story. Het blad ligt nú in de winkel.

👑. Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 21 Apr 2018 om 8:00 (PDT)

Beeld: Edwin Smulders