‘Relatie André Hazes en Monique Westenberg nu definitief voorbij’

Vorig jaar verkeerde de relatie van André Hazes (25) en Monique Westenberg (41) in zwaar weer en gingen de twee een tijdje uit elkaar. Onlangs begon de geruchtenmolen wéér op volle toeren te draaien, nadat de zanger zoenend gespot werd met niemand minder dan Nikkie Plessen. Ondanks die roddel leek het stel te genieten van een heerlijke gezinsvakantie in Marbella, maar niets blijkt minder waar. Vrienden van het koppel zouden nu zelfs uitgaan van een definitieve relatiebreuk.

Na de zonovergoten vakantie in Spanje zou Monique niet meer in hun woonplaats Berkel en Rodenrijs gezien zijn én heeft ze niets meer van zich laten horen op social media. André zou daarnaast op zijn persoonlijke Facebookaccount vermeld hebben dat-ie weer in zijn voormalige woonplaats Vinkeveen woont en de nodige feestjes meepakken. Een opmerkelijke situatie dus, waar vrienden van het stel een boekje over opendoen tegenover Story.

Grote puinhoop

Volgens de anonieme bronnen is het een kwestie van tijd voordat André en Monique hun definitieve breuk bekend zullen maken. “Dat ze al meer dan twee weken niets op Instagram heeft gezet, is niets voor Monique. We krijgen een beetje het gevoel dat er te veel commerciële belangen zijn waardoor het nodig is om het ‘we zijn nog samen gelukkig’-plaatje in stand te houden. Maar het is één grote puinhoop. Zo jammer. Want hij heeft zo’n leuk zoontje en ook Monique is top. Als je op die leeftijd echter succesvol bent en alles lijkt te slagen en niemand geeft je tegengas, ben je verloren. We denken dan ook dat het over is.”

Overspel

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. “ We hebben het er weleens over gehad”, aldus Monique destijds. “Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.”

Kwestie van tijd

Het geflirt met Nikkie komt voor de vrienden van André niet uit de lucht vallen. “We horen al langer de geruchten over André en Nikkie”, verklapt een van hen aan Story. “Vroeg of laat zou dat uitkomen.”

Broer Monique

Mathieu Westenberg, de broer van Monique, beweert daarentegen dat er niets aan de hand is. Volgens hem is er geen reden tot paniek en zijn de twee gewoon – mét de kleine – aanwezig op zijn verjaardag vandaag. Maar op de filmpjes van het feest – die te zien zijn in de Instagram Stories van Mathieu – blijft André opvallend genoeg buiten beeld. Is-ie er wel echt of niet?

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte