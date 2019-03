Stappen André Hazes en Monique Westenberg binnenkort in het huwelijksbootje?

Monique Westenberg windt er geen doekjes om: ze zou dolgraag de vrouw worden van André Hazes. De blondine hoopt dan ook niet lang meer te hoeven wachten op de ring om haar vinger. “Ik wacht op een huwelijksaanzoek.”

In een interview vertelt ze openhartig over haar wens om te trouwen. “Dat wil ik heel graag”, zegt ze tegen Story. “André weet dat ook. Ik wacht op een aanzoek en ga daarna ook direct met alle voorbereidingen beginnen.” Monique weet zelfs al een beetje hoe die voorbereidingen én de grote dag eruit moeten komen te zien. “Ik wil het liefst trouwen met alleen familie en beste vrienden om ons heen. Een klein huwelijk. Het is tenslotte onze dag. Maar André wil alles groots aanpakken. Daarin zullen we elkaar tegemoet moeten komen.”

Waarom André, ondanks dat-ie wéét hoe graag zijn vriendin wil trouwen én hoe dan ook ‘ja’ zou zeggen, nog niet op zijn knieën is gegaan? “Ik heb een paar keer op het punt gestaan om Monique een aanzoek te doen”, onthult hij. “Maar dan besloot ik het toch niet te doen, omdat het moment daarvoor niet perfect genoeg was. Ze verdient iets moois, iets unieks. Alleen een vliegtuigje en daarachter een aanzoek is niet voldoende.”

Zijn moment

Gelukkig weet Monique hoe André in elkaar zit. “André houdt van grootse gebaren. Terwijl ik ook ‘ja’ zeg als hij hier nu op zijn knieën gaat. Maar ik gun hem zijn moment. Al hoop ik dat ik er niet te lang op hoef te wachten.”

Bron: Story.nl, RTL Boulevard | Beeld: ANP