Verdrietig nieuws voor André en Monique: ‘Wat is het leven soms oneerlijk’

André Hazes en zijn vriendin Monique Westenberg gaan door een moeilijke periode. Ze leven ontzettend mee met een vriendin die haar hond – van 6 maanden oud – moet laten inslapen. Het dier kampt met een ernstige vorm van heupdysplasie en elleboogdysplasie, en heeft slijtage waar niets meer aan te doen is.

De vriendin van Hazes deelt het verdrietige nieuws met haar volgers op Instagram. ‘Lieve, knappe, stoere, dappere Capo’, begint Monique haar emotionele bericht. ‘Wat is het leven soms oneerlijk. Bij Capo is er ernstige HD en ED geconstateerd en te ernstige slijtage waar niks meer aan gedaan kan worden. Hij is pas 6 maandjes jong, maar heeft nu al zo veel pijn (ook al toont hij dat niet) en moet nog zo veel groeien dat zijn gewrichten zijn gewicht niet kunnen dragen. En dan moet je als hondenmama en -papa verdomme de ergste beslissing nemen om uit liefde je hondenkind van 6 maandjes van zijn pijn te verlossen! Maandag gaat deze lieverd over de regenboogbrug, zonder pijn. Kapot van verdriet.’

Steun

Onder de foto stromen de reacties binnen van fans die André, Monique en vooral het hondenbaasje een hart onder de riem steken. ‘Wat erg! Heel veel kracht, licht en liefde toegewenst’, schrijft iemand. Een ander reageert: ‘Bizar, veel te jong… heel veel sterkte met dit grote verlies.’

