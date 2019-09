André Hazes en Monique zetten haar vader in het zonnetje

Het was een heftige zomer voor de vader van Monique Westenberg, Mattieu. Zijn huis brandde volledig uit en hij raakte alles kwijt. Om hem een hart onder de riem te steken, hebben Monique én André hem samen in het zonnetje gezet.

Dierbaar verlies

“Volgende week wordt papa zeventig jaar”, schrijft Monique op Instagram. “Na al het dierbare verlies van de afgelopen maanden verdient hij het om in het zonnetje gezet te worden.”

Verwoestende brand

In augustus brandde de woonwagen van de vader van Monique helemaal uit. De brand woedde op het Rotterdamse industrieterrein De Spaanse Polder, waar de familie van Monique op het woonwagenkamp woont. De brand is waarschijnlijk door kortsluiting ontstaan.

Urn

Bij de brand is er niks aan herinneringen gespaard gebleven. Zo werd zelfs de urn van Maria, de overleden vrouw van Matthieu, vernietigd. Van de urn, in de vorm van een boeddhabeeld bleef alleen het hoofdje over. “Maar die was zwaar beschadigd”, schrijft Monique. Monique en André wilde graag iets doen voor en dus hebben ze de urn laten opknappen. “We hebben hem gisteren terug gegeven. Een mooier cadeau konden we hem niet geven.”

Lees ook

André Hazes over ‘horrorbevalling’ Monique: ‘Onze zoon werd dood geboren’

André en Monique? Samen?

Dat André en Monique samen Mattieu in het zonnetje zetten, is opvallend. De twee zijn de laatste tijd namelijk veel in het nieuws vanwege hun relatieproblemen. Hij zou haar hebben bedrogen (met onder anderen Nikkie Plessen), al ontkent hij dat zelf. “Ik heb Monique nooit bedrogen. Ik ben een amicale gozer. Ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit geschaamd van Monique”, liet hij eerder weten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP