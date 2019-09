Toch samen verder? André Hazes en Monique met zoontje samen op vakantie

André Hazes en Monique Westenberg wonen even niet meer in hetzelfde huis. Ondanks dat zijn de twee wel samen met hun zoontje André Junior op vakantie naar de zon.

De vakantiegangers zijn maandagochtend vertrokken naar Bonaire, waar ze van de zon en hun kleine zoontje kunnen genieten.

Dichtbij

André vertelde eerder aan Shownieuws dat zijn relatie met Monique in zwaar weer verkeerde, maar dat hij nog steeds veel contact met haar heeft. “Ik woon heel dichtbij. Als ik een steen zou pakken en heel hard zou gooien, dan kan ik hem door de ruit gooien. Ik ben gewoon in de buurt en ik moet daar ook zo snel mogelijk kunnen zijn. Dat gaat super”, vertelde hij.

Foto’s samen

Ondanks de relatieproblemen kan het voormalig koppel dus nog wel door een deur. Dat blijkt uit foto’s die André en Monique op Instagram plaatsen. Op beide plaatjes is te zien dat het gezinnetje vertrokken is per vliegtuig en het nú al erg naar hun zin heeft. Vooral kleine André straalt op de foto van Monique, aangezien hij in de cockpit van het vliegtuig mocht kijken.

Dit bericht bekijken op Instagram Baas❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 30 Sep 2019 om 2:56 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 👍🏼 Een bericht gedeeld door 𝑴𝒐𝒏𝒊𝑸𝒖𝒆 𝑵𝒐𝒆̈𝒍 (@moniquenoell) op 30 Sep 2019 om 3:14 (PDT)

