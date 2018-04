André Hazes en Monique ondanks breuk tóch samen op vakantie

Nadat Story afgelopen week al ontdekte dat de liefde tussen André Hazes en Monique Westenberg na vier jaar over en uit zou zijn, werd dat gerucht gisteren bevestigd door de twee. Maar ondanks dat de liefde tussen hen over is en André inmiddels ergens anders woont, gaan de zanger en de zestien jaar oudere Monique vandaag wel samen met zoontje André Jr. als gezin op vakantie.

Met z’n allen

Dat blijkt uit posts van de twee op Instagram afgelopen weekend. Bij een lief filmpje waarop André Jr. op zijn vader afloopt schrijft André: “Vanaf morgen begint onze welverdiende vakantie. Zo aan toe. En fijn dat we dit samen met elkaar gaan houden, Monique!”.

Naar de zon

Uit de Instagram Stories van Monique blijkt dat ook zij uitkijkt naar de vakantie richting de zon. “Bijnaaaa”, schrijft ze bij een filmpje met allerlei tropische emoji’s in beeld. Waar het gezin vakantie gaat vieren, is nog niet bekend.

Pauze

André en Monique wijten hun breuk aan de carrière van André. Er zouden veel spanningen zijn in het gezin, maar waar een normaal iemand dan pauze zou nemen om aan het verbeteren van de thuissituatie te werken, lukt dat voor de drukbezette zanger niet. “Hij heeft dus een pauze van zijn gezin genomen”, aldus Monique.

Zouden de twee de boel tijdens hun vakantie misschien toch nog weten te redden?

Beeld: Hollandse Hoogte