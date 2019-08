Écht over en uit? André Hazes en Monique Westenberg zeggen gezinsvakantie af

André Hazes en zijn Monique lijken steeds verder uit elkaar te groeien. Volgens bekenden zou het echt over en uit zijn tussen de twee en ook de zanger leek dat nieuws zelf te bevestigen in ‘RTL Boulevard’. Hoewel de focus op hun zoontje ligt, valt de geplande gezinsvakantie compleet in het water.

Eerder wist Story al te melden dat André wederom vertrokken is bij zijn vriendin Monique en hun zoon André – weg uit hun villa in Berkel en Rodenrijs, nabij Rotterdam. Op zijn persoonlijke Facebookpagina, die alleen toegankelijk is voor vrienden, noemt hij Vinkeveen als zijn huidige woonplaats, terwijl hij al bijna een jaar in Berkel en Rodenrijs woont.

Disneyland Parijs

Hoewel de twee alles bij het oude wilden houden voor hun mannetje, is toch echt het tripje in oktober naar Disneyland Parijs afgezegd. De organisator laat hiervan weten aan Privé: “Onder de huidige omstandigheden zit dit reisje er helaas niet in.” Ook zou Hazes het gouden kettinkje met de naam van Monique niet langer dicht bij zijn hart dragen. Betekent dit dat de zanger alle hoop op een verzoening al heeft opgegeven?

Relatieproblemen

Volgens bekenden zou het daarom over en uit zijn tussen André en Monique. In RTL Boulevard bevestigde de zanger het nieuws uit Story dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar”, vervolgt de zanger. “Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.”

Overspel

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. ‘”We hebben het er weleens over gehad”, aldus Monique destijds. “Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.”

