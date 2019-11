André Hazes (25) mag dan de liefde hebben gevonden bij Bridget Maasland (45), maar dat betekent niet dat hij zijn oude schoonfamilie is vergeten. De zanger is nog steeds dol op Corrie, de oma van zijn ex Monique Westenberg (41). Op Instagram zet hij haar in het zonnetje.



Bij een foto van zichzelf met de oma van Monique, schrijft André dat Corrie de “mooiste en meest unieke vrouw” die hij ooit ontmoet heeft. “Niemand zal snappen wat wij met elkaar hebben”, benadrukt de zanger. “Love you, Cor!”

Realitysoap André Hazes

Oma Corrie is geen onbekende Nederlander meer. Ze was veelvuldig te zien in de SBS6-realitysoap die André met Monique en zoontje André maakten over zijn leven, Ik haal alles uit het leven.

Breuk

Eerder deze maand maakte Hazes in een verklaring bekend dat zijn relatie met Monique over is. De zanger noemde de breuk “een verschrikkelijk moeilijke keuze waar veel tranen overheen zijn gegaan”. Vervolgens liet Westenberg op Instagram weten dat er een “andere vrouw” in het spel zou zijn. André en Monique waren sinds 2014 bij elkaar en kregen in oktober 2016 een zoontje, André.

‘Het is mijn goed recht’

Hazes en Maasland lieten kort erna aan Shownieuws weten dat zij een beginnende relatie hebben en elkaar “pas een week kennen” (al hebben de twee in 2014 – toen André al met Monique was – wel al eens gezoend). “Uit respect naar de moeder van mijn zoon en naar hem toe heb ik dit verteld aan Monique”, aldus Hazes. “Het is mijn goed recht, we zijn immers al een tijdje uit elkaar en wonen niet meer samen.”

