Hoe schattig: Andé Hazes deelt kiekje uit de oude doos

André Hazes geeft regelmatig een kijkje in zijn dagelijkse leven. Zo plaatst de zanger niet alleen foto’s en video’s van optredens op Instagram, maar komen ook zijn geliefde Monique en hun kleine André vaak voorbij. Maar met zijn meest recente post neemt Hazes zijn volgers mee terug in de tijd.

Op Instagram heeft André een foto gedeeld van zichzelf in pak, naar een kiekje uit de oude doos waarop hij in een soortgelijke outfit te zien is. ‘Nog steeds hetzelfde ventje!’, schrijft hij erbij.

Er wordt flink gereageerd onder de bijzondere post van de zanger. De ene volger reageert dat-ie geen spat veranderd is, terwijl het de ander opvalt hoeveel André’s zoontje op zijn jongere versie lijkt. ‘Sprekend je schattige zoontje!’, klinkt het. En: ‘Je bent goed opgedroogd.’

Lachen om Monique

Zijn vriendin Monique heeft ook een reactie achtergelaten. ‘Sommige dingen zijn wel gegroeid…’, schrijft ze. De volgers van André kunnen er enorm om lachen en grappen gerust met haar mee. ‘Gelukkig wel! Zou toch raar zijn, van die kleine voetjes’, aldus een fan. Een ander reageert: ‘Hij pas niet meer in de ballenbak ;-)’

