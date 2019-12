André Hazes over kerst bij zijn moeder: ‘Daar is Bridget bij, ja’

De breuk met Monique Westenberg (41) is nog vers, maar eenzaam is André Hazes (25) deze kerst zeker niet. De zanger neemt zijn kersverse vriendin Bridget Maasland (45) mee naar het kerstdiner.



De liefde tussen André en Bridget is nog pril, maar ze hebben wel serieuze plannen. De zanger onthult zondagavond zijn kerstplannen aan RTL Boulevard. “Een dag ga ik naar mijn kind. En een dag met familie”, vertelt hij. “En dan zal ik ongetwijfeld ook met Bridget zijn.” Het kersverse koppel zal samen bij André’s moeder Rachel aanschuiven. “We weten dat we Tweede Kerstdag gewoon bij mijn moeder vieren. Daar is Bridget bij, ja.” Bridget, die RTL Boulevard die avond presenteert, reageert verrast op de beelden. “Leuk dat ik nu ook weet wat ik ga doen met deze kerst”, grapt ze.

Prille liefde

André viel onlangs als een blok voor Bridget. “Het is positief! Ik ben verliefd, André is verliefd. En we zijn elkaar lekker aan het ontdekken”, aldus Bridget in RTL Boulevard. Zij was zeer verbaasd over de mediastorm. “We doen het allemaal op een nette manier, ik geloof in eerlijkheid. Er werd gedaan alsof we al getrouwd waren, maar dat zijn we nog niet. We daten en kijken of er meer in zit. We vinden elkaar heel erg leuk.”

Lees ook

Heeft André Hazes nú al een liefdestattoo voor Bridget laten zetten?



Afscheid oma Monique

Ondanks alle drama van de afgelopen weken was niemand minder dan André Hazes, de vader van Monique’s zoontje André Jr. (3), één van de dragers van de kist van Corrie – de oma van Monique. Dat is te zien in een video op het Instagramaccount van de blondine, die dinsdag enkele beelden deelde van het intieme en emotionele afscheid in een kleine kerk. Na haar overlijden liet André op Instagram al weten dat Corrie ook hem bijzonder dierbaar was. “Mijn allerbeste vriendin. Een moeder in de tijd dat ik die even niet had”, aldus de zanger na het nieuws over haar overlijden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.