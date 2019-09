André Hazes over ‘horrorbevalling’ Monique: ‘Onze zoon werd dood geboren’

Dat André Hazes (25) dol is op zijn zoon, moge duidelijk zijn. Hij deelt de ene na de andere foto van van het jochie waar de liefde vanaf spat, maar dat gezinsgeluk blijkt helemaal niet vanzelfsprekend te zijn geweest. De kleine Dré is namelijk dood ter wereld gekomen, zo onthult de zanger in de nieuwste aflevering van ‘Waar is de Mol?’.

Voor het programma van Johnny de Mol zijn de presentator en André afgereisd naar Cuba. Tijdens een autorit vertelt de zanger alles over zijn zoon, die hij “briljant” en “een clown” noemt. Maar ook de “horrorbevalling” van Monique komt aan bod. “Dré is dood geboren”, vertelt Hazes. “We waren in het ziekenhuis en alles was goed. Maar op een gegeven moment zagen we zijn hartslag steeds lager gaan.”

Niet levend

Vervolgens moest Monique met spoed naar de operatiekamer worden gebracht. “Daar kreeg ze een verdoving, maar ze moesten meteen aan het werk. Dus ze heeft alles gevoeld. Ze hebben haar letterlijk opengetrokken, want de navelstreng zat om André’s hoofd gekneld. Hij kreeg steeds minder zuurstof.” Toen het jochie ter wereld kwam, was hij helemaal slap. “Ik dacht, mijn kind is geboren maar het leeft niet.”

Minuut zonder zuurstof

Gelukkig maakte André junior ineens geluid, en kon iedereen opgelucht ademhalen. Toch waren niet alle zorgen de wereld uit. Het jochie had een minuut geen zuurstof gehad. De artsen waren ervan overtuigd dat hij er iets aan over zou houden. “Hij zou in een rolstoel belanden of iets dergelijks”, vertelt André. “Het was de zwaarste nacht van mijn leven.” Maar zijn zoon blijkt kerngezond, en de zanger denkt zelfs dat hij de volgende grote ster zal worden.

Beste moeder ooit

In de uitzending van Waar is de Mol? geeft André toe dat hij een strenge vader is én vertelt hij over hoe Monique als moeder is. “Ze heeft een ongelooflijk warm hart. Als ik zie hoe ze met die kleine omgaat is het echt de beste moeder die ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ik weet zeker: als ik zo’n moeder had gehad, dan had ik bepaalde dingen in mijn leven niet gedaan. Monique heeft een bepaalde warmte die ik mijn leven nog nooit heb gezien.”

Band met eigen moeder

Met zijn eigen moeder heeft André helaas een niet al te goede relatie. “Ik heb er veel verdriet van gehad”, zegt hij over hun ruzie. “In één keer spraken mijn moeder en zus niet meer tegen mijn vrouw. En omdat ik voor Monique koos werd er ook ineens niet meer tegen mij gesproken.” Jaren geleden werd het contact verbroken, maar tijdens een eenmalig volgend gesprek heeft André toch aan zijn moeder gevraagd waar het vandaan kwam. “Hoe kan je nou drie jaar geen contact hebben met je zoon? En dan was ze er heilig van overtuigd: ‘ja, maar dat lag niet aan mij.’ Dus zij ziet dat dan niet.”

Ziek

Toch kan hij niet boos op Rachel zijn. “Mijn moeder is gewoon ergens heel erg ziek, of zo. “Ik heb heel veel respect voor haar, voor alles wat ze heeft gedaan als moeder, dat is echt petje af. Maar ze is gewoon verdwaald of zo, en ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt en gelukkig wordt.”

Negeren

Tussen André en zijn zus Roxeanne is het contact nooit hersteld. De twee zien elkaar nog wel, bij Holland zingt Hazes. Daar vermijden ze elkaar zo veel mogelijk. Als ze elkaar zien, dan negeren ze elkaar. “Zij zit op verdieping één, ik zit op verdieping twee. We komen elkaar eigenlijk amper tegen. We zijn zo verdeeld in de show dat we elkaar niet tegen hoeven te komen”, vertelt de zanger aan Johnny. Hij geeft toe dat iedereen, inclusief zijzelf, op eierschalen moeten lopen. “Maar we weten dat het maar vier dagen per jaar zijn.”

Buren

Voor André en Roxeanne is het inmiddels normaal om niet met elkaar te spreken. “We gingen uit elkaar met ruzie, daar heb je op een gegeven moment vrede mee (…) We woonden ooit naast elkaar, dus elkaar voorbij lopen zonder gedag te zeggen was iets normaals voor anderhalf jaar. Dat was het laatste wat we met elkaar deden, elkaar negeren.”

‘Van mij hoeft het niet’

De Hazes-telg benadrukt dat hij niks tegen Roxeanne heeft. “Het is geen slecht meisje, hè”, zegt hij. “Maar wij passen gewoon niet bij elkaar en in elkaars leven.” Op de vraag van Johnny of het ooit nog goedkomt met zijn zus, heeft hij een duidelijk antwoord. “Ik zeg nooit nooit. Maar van mij hoeft het niet meer goed te komen. Ik vind het wel prima zo.”

