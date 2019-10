André Hazes over hereniging met moeder: ‘Het klopte gewoon weer’

André Hazes (25) had jarenlang nauwelijks contact met zijn moeder Rachel, maar zondag hebben moeder en zoon elkaar weer gevonden. “Het was echt heel leuk”, vertelde André maandag in ‘RTL Boulevard’ over het bezoek dat Rachel bracht aan zijn laatste Ahoy-concert.

“We zagen elkaar wel, alleen de afgelopen jaren was de klik er niet. Gisteren is ze de show komen kijken en kwam ze na afloop in de kleedkamer en het klopte gewoon weer.” Volgens André is er “iets” gebeurd bij zijn moeder. “Wat? Daar hebben we uren over gesproken. Ze is een soort van weer wie ze was. Mijn moeder is echt een heel leuk wijf, maar wel zoals ze was en niet wie ze de afgelopen jaren was.”

Zoontje Dré

Rachel zocht bijna drie jaar geleden professionele hulp vanwege een depressie. Ze werd opgenomen in een kliniek en kon na enkele weken weer naar huis. Voordien was het contact met haar zoon al verslechterd, onder meer vanwege zijn relatie met de zestien jaar oudere Monique Westenberg. André en Monique, die meermaals uit elkaar gingen en elkaar weer vonden, hebben samen een zoontje: André (2). Ook hij was zondag van de partij. “Hij kwam in één keer het podium oprennen, dat was echt kippenvel”, vertelde een trotse vader. “Het boeit hem gewoon helemaal niks. Hij komt gewoon het podium oplopen, in m’n armen en zwaait naar de mensen. Hij beseft niet wat we aan het doen zijn.”

Aan de bar

Na zijn laatste van drie Ahoy-concerten zakte André aardig door. “Het was niet normaal gaaf. Ik ging pas om 07.00 uur vanochtend slapen. Ik heb een kater jongen, niet normaal.” Ook Rachel hield het lang vol. “We hebben tot 06.00 uur aan de bar gezeten.”

Dit bericht bekijken op Instagram Horen dat je trots op me bent was goud waard!❤️ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 20 Okt 2019 om 10:32 (PDT)

