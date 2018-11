Zien: André Hazes heeft een groot portret op zijn lichaam laten tatoeëren

André Hazes is niet vies van tatoeages. Het lichaam van de zanger zit onder de versiersels, en er is weer een exemplaar bijgekomen. Dit keer heeft hij een heel bijzondere tatoeage laten zetten.

André heeft een gigantisch portret op zijn linkerbeen laten vereeuwigen. Daar prijkte al een tatoeage van Sylvester Stallone, en nu is daar een portret van Mighty Mick bijgekomen. Het bijzondere exemplaar komt van de hand van tatoeëerder Joey Boon, die André al vaker onder handen heeft genomen. De Hazes-telg wil zijn linkerbeen uiteindelijk vol tatoeëren met beelden uit de Rocky-films.

Kunstwerk

De fans van de zanger vinden het nieuwe plaatje fantastisch. ‘Zo wat een kunstwerk! Prachtig!’, luidt een van de reacties. Een ander schrijft: ‘Jeetje, of je nu wel of niet van tattoos houdt: dit is gewoon kunst, als iemand dit zo kan… Super.’

Beeld: ANP, Instagram