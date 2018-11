Zien: André Hazes en gezin genieten met volle teugen van vakantie

André Hazes (24) heeft met zijn albumlancering en shows in Ahoy een drukke periode achter de rug. Om weer even op adem te komen heeft de zanger zijn koffers gepakt om samen met zijn geliefde Monique (40) en hun zoontje (2) te genieten van een welverdiende vakantie in het zonnige Florida.

Lees ook: Té schattig! Zoontje Roxeanne Hazes zegt zijn eerste woordjes

Zowel André als Monique hebben al de nodige kiekjes gedeeld van hun trip, waaruit blijkt dat het gezin met volle teugen geniet van de vakantie. Vooral de kleine André lijkt de tijd van zijn leven te hebben; op iedere foto straalt het jochie van oor tot oor.

Heerlijk

De volgers van de zanger en zijn vriendin reageren volop op de beelden die ze delen. ‘Heerlijk genieten samen!’, wenst een fan het stel toe. Een ander schrijft: ‘Wat heerlijk om met jullie mee te mogen kijken en genieten van de prachtige foto’s en filmpjes!’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.