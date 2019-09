Say what? André Hazes zou het ook héél gezellig hebben gehad met déze actrice

De relatie van André Hazes en Monique Westenberg verkeert momenteel in zwaar weer. De zanger bevestigde dit nieuws nadat er hardnekkige geruchten waren ontstaan dat hij een scheve schaats had gereden met niemand minder dan Nikkie Plessen. Maar het lijkt erop dat zij niet de enige was die zijn aandacht wist te trekken.

André zou het niet alleen gezellig hebben gehad met Nikkie, maar óók met actrice Imanuelle Grives. Zij is momenteel volop in het nieuws omdat ze wegens vermeende drugshandel op Tomorrowland vastzit in een Belgische gevangenis.

Eigen feestje

Volgens een anonieme bron hebben Imanuelle en Hazes een onderonsje gehad na de finale van het SBS-programma It takes 2. De actrice zong in deze slotaflevering met nummer Waarom, sámen met André. “Het viel iedereen al op dat zij het tijdens de opnames heel goed met elkaar konden vinden”, aldus een insider tegenover Story. Hoé goed bleek pas na de opname van de finale die Imanuelle niet won. “Maar zij en André vierden na afloop hun eigen feestje.”

Reden tot praatjes

De insider verklaart dat niemand heeft gezien wat er precies is gebeurd tussen de twee. “Want ze trokken zich discreet terug. “Het is dus niet gezegd dat er daadwerkelijk iets voorgevallen is dat het daglicht niet kan verdragen. Maar het geeft wederom reden tot praatjes, en het is net of André dat niets kan schelen. Het lijkt zo langzamerhand wel of hij zich onaantastbaar waant…”

Lees ook

André Hazes reageert op relatieproblemen met cryptische boodschap



Problemen bevestigd

Volgens bekenden zou het in elk geval echt over en uit zijn tussen André en Monique. In RTL Boulevard bevestigde de zanger het nieuws uit Story dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar”, vervolgt de zanger. “Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat.” De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

Lees ook

Bevestigt André Hazes hier de relatieproblemen met Monique?

Nikkie Plessen

De breuk tussen André en Monique zou alles te maken hebben met de openlijke flirts met Nikkie Plessen. De vriendin van de zanger heeft namelijk eerder in Glossy gezegd het niet te tolereren als haar geliefde vreemd zou gaan. “We hebben het er weleens over gehad”, aldus Monique destijds. “Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik denk dat ik hem nooit zal kunnen vergeven, want dan is het respect weg.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.