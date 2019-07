Frank Dane heeft een bijzondere verrassing gekregen van zijn sidekicks. Zij schakelden André Hazes in voor een ontroerend cadeau.

De zanger bracht het nummer Kleine Dane ten gehore tijdens de ochtendshow van Radio 538. Dit zong hij speciaal voor de radio-dj, die binnenkort voor het eerst vader wordt. André maakte een speciale versie van de Hazes-klassieker Kleine Jongen, die zijn vader ooit voor hem schreef.

Zoontje

Deze zomer verwachten Dane en zijn vriendin een zoontje. Frank vertelde tijdens een uitzending in maart: “Mijn vriendin wordt best wel groot, dus mensen moeten wel weten dat ze zwanger is en niet dat we een nieuwe frituurpan hebben. Alles gaat goed met mijn vriendin. Ze heeft nog geen moodswings, is niet chagrijnig en heeft geen klachten.”

Ochtendshow

Sinds begint dit jaar heeft Frank Dane het stokje overgenomen van Edwin Evers en presenteert hij de ochtendshow. Hij is inmiddels zes jaar gelukkig met zijn vriendin en het stel woont ook al samen in Wassenaar. Nu gaat het koppel dus voor de volgende stap in hun relatie en zal er binnenkort een kleine Frank rondlopen.

