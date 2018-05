André Hazes en Monique kunnen hun geluk niet op: ze zijn weer samen!

André Hazes en zijn Monique kunnen tóch niet zonder elkaar. Na een relatiebreuk van zes maanden zijn ze weer een stel! De twee hebben elkaar weer gevonden tijdens hun vakantie in Mexico.

André en Monique kondigden onlangs hun relatiebreuk aan, maar een zonvakantie heeft ervoor gezorgd dat ze weer naar elkaar toe zijn gegroeid. ‘Soms moeten twee mensen uit elkaar gaan om te beseffen hoezeer ze weer samen moeten komen,’ schrijft Monique bij een Instagramfoto waarop ze in elkaars armen liggen. André bedankte gisteren ‘de twee sterkste vrouwen in zijn leven’ naar aanleiding van Moederdag; zijn moeder Rachel en Monique. ‘Blij dat ik jullie beide weer terug in mijn leven heb,’ aldus de zanger.

Breuk

‘Monique en ik gaan niet lekker’, vertelde de 24-jarige André destijds over de breuk in Shownieuws. ‘En dat vinden we allebei heel kut, maar dat is nou eenmaal zo. Ik denk dat er gewoon teveel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. En ik ben misschien ook een beetje verdwaald geraakt in deze wereld. Ik vind mijn werkleven gewoon heel erg leuk.’

