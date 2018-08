André Hazes koopt droomvilla in Berkel en Rodenrijs

Nu André Hazes en zijn Monique hun relatiecrisis hebben overwonnen, is het tijd voor een nieuwe start. Die zal plaatsvinden in… Berkel en Rodenrijs. Dáár kocht André drie weken terug zijn droomhuis. Zodra het gezin Hazes verhuisd is, zal hun tweede baby welkom zijn. En volgens insiders zal dat niet lang meer duren!

Lees ook: André Hazes: ‘De breuk met Monique was het beste dat me kon overkomen’

In navolging van zijn moeder Rachel, die recentelijk een villa in Almere kocht, heeft ook André Hazes zijn droomhuis gevonden! De ongekend populaire rasartiest heeft bij de notaris zijn handtekening gezet onder een van de belangrijkste contracten van zijn leven: dat van een vrijstaande villa in de gemeente Berkel en Rodenrijs, nabij zijn huidige woonplaats Rotterdam.

Onderhandelen

Daarbij heeft André ook laten zien dat hij niet alleen goed kan zingen maar óók goed kan onderhandelen: hij betaalde 1.075.000 euro voor het droomhuis dat voor 1.195.000 te koop stond, een korting van 120.000 euro!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: Hollandse Hoogte