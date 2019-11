Volkszanger Peter Beense (56) heeft zich uitgelaten over de kersverse relatie tussen André Hazes (25) en Bridget Maasland (45). Een rooskleurige toekomst voor de twee ziet hij niet voor zich en hij kan zich niet voorstellen dat moeder Rachel instemt met de liefdeskeuze van haar zoon.

Peter, die als een vaderfiguur voor André is, wist niet wat hij hoorde toen bekend werd dat Bridget de nieuwe vlam was van de Leef-zanger. “De wonderen zijn de wereld nog niet uit”, zegt hij tegen Weekend. “Hier kijk ik wel echt van op.”

Leeftijdsverschil

Dat de koek op was tussen André en Monique Westenberg – de moeder van zijn zoon – dacht Peter al. “Omdat André gewoon nog een jonge hond is en dat kun je hem ook niet kwalijk nemen”, stelt de volkszanger. “Het leeftijdsverschil met Monique was gewoon te groot, maar als ik dit nu hoor, denk ik: hoe groot moet het verschil voor hem zijn? Ik weet niet wat hem aantrekt in Bridget.”

Rachel

Wel heeft Peter een idee. “Misschien valt hij op een moederfiguur en heeft hij dat nodig”, laat hij weten. “Zijn ruzie met Rachel zou weer goedgemaakt zijn ja, dat hoop ik wel. Ik weet echter bijna zeker dat Rachel dit niet goedkeurt. Ik kan me niet voorstellen dat een moeder zegt: ga jij maar met Bridget Maasland.”

Lees ook

André Hazes klaagt Privé aan om ‘schofterige’ cover met zoontje



Geen toekomst

Volgens Peter zou de hele situatie gevolgen hebben voor de reputatie van André. “Monique is heel geliefd, Bridget heeft natuurlijk al veel relaties achter de rug. Ik voorspel dan ook dat dit geen toekomst heeft.” Wel benadrukt hij: “Ik vind het een topper en ik blijf evengoed van hem houden. Als hij zich lekker voelt bij zijn nieuwe relatie, wie ben ik dan om dat af te keuren?”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weekend Online | Beeld: ANP