Zien: is André Hazes (nu al) op z’n knieën gegaan voor Bridget Maasland?

Nog geen twee maanden geleden kondigden Bridget Maasland (45) en André Hazes (25) aan het heel gezellig te hebben met elkaar. Sindsdien delen ze het ene na het andere verliefde kiekje op Instagram, maar de laatste foto’s zijn extra opvallend. Want spotten we daar nu een verlovingsring om de vinger van de presentatrice?

André en Bridget hebben hun eerste kerst samen achter de rug en het lijkt erop dat de afgelopen feestdagen onvergetelijk zullen zijn voor het koppel. Op de foto’s die de twee hebben geplaatst, is namelijk een ring om de vinger van Maasland te zien. En daar lijkt ze wel heel erg de focus op te willen leggen, gezien de opvallende plaatsing van haar hand op André’s schouder.

Jaar vol verrassingen

Onlangs vroeg Lex Uiting namens RTL Boulevard of André in 2020 wil samenwonen met Bridget. “Als het aan mij ligt wel. Ik ben echt op mijn plek bij haar”, antwoordde de zanger. Ook vertelde hij al een sleutel te hebben van haar huis. “Ik ben er heel veel te vinden. Als ik Dreetje [zijn driejarige zoon uit zijn relatie met Monique Westenberg, red.] heb, dan ga ik naar mijn eigen plekje. Maar de rest van de dagen wil ik gewoon met haar zijn.” Op de vraag of 2020 ook het jaar wordt dat André op zijn knieën gaat voor de blondine, gaf hij een mysterieus antwoord. “Ik weet het niet, misschien wordt het wel een jaar vol verrassingen.”

Dit bericht bekijken op Instagram She rocks it.🐒 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 26 Dec 2019 om 12:24 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram ❤️❤️ Een bericht gedeeld door Bridget (@bridgetmaasland) op 26 Dec 2019 om 12:18 (PST)

Breuk van het jaar

Begin november kondigde André met veel bombarie aan dat hij zijn knipperlichtrelatie met Monique Westenberg had beëindigd. De twee hebben samen een zoon, de 3-jarige André.Het was Monique die vervolgens uit de doeken deed dat André verliefd was op een ander. Een dag later bleek die ander niemand minder dan de twintig jaar oudere Bridget te zijn. Begin december genoten de tortelduifjes van een hun eerste tripje samen en gingen ze naar dé stad van de liefde, Parijs. Hiervan deelde de RTL Boulevard-presentatrice meteen een aantal kiekjes, maar op het Instagramaccount van André bleef het langer stil. Uiteindelijk deelde hij toch een foto met zijn nieuwe vlam.

De liefde tussen André en Bridget mag dan misschien nog pril zijn, maar zowel de zanger als de presentatrice heeft al kennisgemaakt met de nieuwe schoonfamilie. Zo lijkt Hazes het ontzettend goed te kunnen vinden met de elfjarige zoon van zijn kersverse vriendin en kan zij op haar beurt extreem goed door één deur met Rachel, de moeder van haar vriend. Dat laatste zat Olcay Gulsen niet zo lekker; zij nam het dan ook op voor de ex van André. “Het lijkt me aan de andere kant ook best wel een beetje pijnlijk voor Monique, toch? Die heeft een moeilijke band gehad met haar schoonmoeder.”

