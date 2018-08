André Hazes: ‘De breuk met Monique was het beste dat me kon overkomen’

Na een heftige periode begint André Hazes deze week weer met werken. De breuk met zijn grote liefde Monique, het gemis van zijn zoontje André jr. en veel te weinig rust zorgden ervoor dat hij noodgedwongen een maand rust moest nemen.

De avond voor zijn ‘nieuwe’ leven vertelt André besluit hij voor het eerst naar buiten te treden over zijn noodgedwongen rustperiode. In een interview met Story vertelt de zanger dat hij nu weet wat hij anders moet doen. ‘Het was een periode waarin ik mezelf onder de loep nam. Wat wilde ik nu echt in dit leven? Alleen maar werken of oud en gelukkig worden met Monique? Al snel wist ik dat dat het laatste zou zijn. Natuurlijk wist ik dat daarvoor ook al, maar je weet pas wat je mist als je het niet meer hebt.’

‘Wij horen bij elkaar’

Toch is het volgens André goed geweest dat ze even uit elkaar zijn geweest. ‘Terugkijkend is de breuk met Monique het beste dat mij is overkomen’, zegt hij. ‘Het was absoluut niet leuk en ik dacht echt dat we voorgoed uit elkaar zouden zijn. En het idee dat ik mijn zoontje niet dagelijks zou zien opgroeien, vond ik vreselijk.’ Maar nu weet de zanger dat hij Monique nooit meer kwijt wil. ‘Wij horen bij elkaar en natuurlijk zullen er botsingen zijn, maar dat gebeurt in elke relatie. Daar groei je ook weer van.’

Bron: Story.nl | Beeld: ANP