Woede-uitbarsting op Instagram: André Hazes is klaar met relatieroddels

Normaal is André Hazes niet zo loslippig over de relatiegeruchten die hem en Monique nu al weken plagen (behalve dan in gesprek met Beau in een ‘intieme’ kroegsetting). Nu is de maat écht vol: de volkszanger schrijft in een lang en emotioneel insta-bericht even flink van zich af.

André uit z’n vel

Het kan zo echt niet langer, vindt André. “Ik heb tijden mijn mond gehouden omdat het mij weinig interesseert wat er over mij wordt geschreven”, begint hij, om vervolgens onder meer weekblad Story – “die blijkbaar of een teringhekel aan mij heeft of geobsedeerd is door mij” – een flinke sneer te geven.

Affaires

Er gingen de laatste tijd talloze geruchten rond over André’s vermeende affaires met Nikkie Plessen en de dochter van voetbalanalist Mario Been, Jamie. Allemaal onzin, zegt-ie. “Ik heb Monique nooit bedrogen. Ik ben een amicale gozer, ik sla snel een arm om je heen, ik kan een hand pakken, ik kan close zijn met iemand. Maar ik ken mijn grenzen en dat vertrouwen heb ik ook nooit beschaamd van Monique.”

Zorgen om kleine Dré

Sterker nog: André heeft Jamie Been nog nooit ontmoet, stelt hij. Ook zegt hij helemaal niet gezoend te hebben met Nikkie. Hij maakt zich ook vooral zorgen om de kleine Dré, die deze verhalen later mogelijk onder ogen krijgt. “Ik vraag deze bladen eens na te denken aan de consequenties die deze Woensdagen, want dan komen de boekjes uit, met zich meebrengen. Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn, en niet eens in de buurt van de waarheid liggen.”

