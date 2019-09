André Hazes bevestigt niet meer met Monique te wonen: is het definitief over?

Toen André Hazes (25) donderdagavond te gast was in ‘Beau’, moést de vraag natuurlijk gesteld worden: wat is nu de status tussen hem en Monique Westenberg (41)? Hoewel de zanger er niet al te veel over kwijt wilde, vertelde hij wel dat hij niet meer thuis woont. Of het dit keer een definitieve breuk betreft? “We weten het even niet.”

Al weken draait de geruchtenmolen op volle toeren en is de relatie van André Hazes het gesprek van de dag. Hoewel Monique de lippen stijf op elkaar houdt en verdwenen lijkt te zijn van social media, besluit de vader van haar kind er wel het een en ander over te zeggen. “Ik praat er eigenlijk het liefst niet over, want het is iets tussen ons”, begint hij in Beau, de talkshow van Beau van Erven Dorens. “Maar weet je wat het is? We houden heel veel van elkaar, te veel misschien zelfs. En daardoor zijn we elkaar af en toe ook zat. En dan is het af en toe goed om even uit elkaar te gaan.”

Respect

De Hazes-telg biecht dan ook op momenteel gescheiden te wonen van Monique. “Ik ben eventjes weg van thuis”, vertelt hij. “Ik ben niet de makkelijkste om mee te leven. Maar Monique is 41 jaar, dus ze kan me wel aan.” Of de relatie tussen de twee definitief over is nu André is vertrokken? “Ik wil niet zeggen dat we uit elkaar zijn, maar we weten het even niet.” Intussen blijft het stel goed met elkaar omgaan. “Er is veel respect, we hebben veel contact en ik zie Dré (de kleine van de twee, red.) elke dag. Dat is goed.”

Carrière

Zijn drukke carrière en succes hebben volgens de zanger deels te maken met de problemen tussen de twee. Hij geeft toe veranderd te zijn. “Dat is deels positief, maar voor mijn gezinsleven negatief”, biecht hij op. “Ik kan me focussen op mijn werk, dat is waar ik goed in ben. Maar dan vergeet ik soms wel even thuis. Ik ben gek op mijn leven. En ik ben blij dat ik dat met haar mag delen. Maar af en toe ben ik een lul.”

Niet de eerste keer

Vorig jaar zaten André en Monique al in een flinke relatiecrisis, waardoor het een tijdje over is geweest. Maar de liefde bleek sterker en de twee besloten weer voor elkaar te gaan. “Monique en ik gaan niet lekker en dat vinden we allebei heel kut”, vertelde de zanger destijds. “Ik denk dat er te veel is gebeurd. We hebben zoveel meegemaakt in korte tijd. Ik ben misschien ook een beetje verdwaald in deze wereld. Maar ik vind mijn werkleven ook heel erg leuk. En dat botst gewoon.”

Affaire

De relatieproblemen met Monique zouden onder andere zijn ontstaan door André’s vermeende affaire met Nikkie Plessen. Tijdens een weekend in juli zouden André en Nikkie zich volledig hebben laten gaan in de Amsterdamse club Palladium. Volgens een ooggetuige ontaardde de stapavond in een intiem moment tussen André en Nikkie, waar iedereen omheen stond! De ooggetuige vertelt Story: “Ze waren die avond met een groep vrienden in deze club aanwezig. Ze vielen op door hun jolige gedrag. Op enig moment zag ik dat André en Nikkie elkaar zoenden, op een manier die onder goede vrienden te ver zou zijn gegaan…”

Grensoverschrijdend gedrag

Bovendien is het niet bij die ene keer met Nikkie Plessen gebleven, want onlangs werd André opnieuw hand in hand gesignaleerd in Spanje met een jonger ogende versie van Monique, zo beweert een ooggetuige. André verbleef met zijn creatieve team in zuid-Europa om aan zijn nieuwe kerstalbum te werken. Het is niet bewezen of Hazes zijn Monique nu wel of niet heeft bedrogen, maar het feit dat hij openlijk hand in hand wordt gezien met andere vrouwen, zou mogelijk voor haar al grensoverschrijdend zijn.

Bevestiging van problemen

In RTL Boulevard bevestigde de zanger onlangs al dat er inderdaad sprake is van relatieproblemen. Toch betekent dat niet dat de liefde over is. “Wij houden heel veel van elkaar. Het is een goed wijf en iedereen heeft af en toe wat”, zei hij in de uitzending. De focus ligt nu volledig op hun zoontje.

Radiostilte

Sinds de hardnekkige geruchten over de relatieproblemen de ronde doen, laat Monique niets meer van zich horen. Waar de blondine normaal bijna dagelijks iets deelde, heeft ze nu vanaf begin augustus, een dikke maand geleden, niets meer gepost. Onder haar laatste bericht, een foto van kleine André op vakantie, verschijnen steeds meer berichten van volgers die hopen dat ze snel haar rentree maakt op het sociale platform. “We missen je Monique, je leuke statussen en je prachtige zoon”, klinkt het in één van de vele berichtjes.

