André en moeder Rachel Hazes opnieuw herenigd bij concert

André en Rachel Hazes zijn voor de tweede keer herenigd. Ze waren elkaar weer even uit het oog verloren, maar gisteren was Rachel toch aanwezig bij André’s optreden in Ahoy. Dat deed de jongste Hazes-telg behoorlijk wat.

Trotse moeder

André’s Ahoy-reeks zat vol me bijzondere momenten. Eén van de speciaalste gebeurtenissen was ongetwijfeld de verzoening met zijn moeder. “Je was erbij ouwe!”, schrijft de zanger bij een foto met Rachel. Zijn moeder heeft vol bewondering naar zijn optreden gekeken. “Horen dat je trots op me bent was goud waard!”, aldus André.

Kerstdiner

Dit is de tweede keer dat moeder en zoon zich hebben verzoend. Daarvoor hadden ze drie jaar lang geen contact. Het was Monique die toch weer contact met haar schoonmoeder zocht. Op kerstavond 2018 schoof Rachel aan bij het diner, en ontmoette ze voor het eerst haar kleinzoon. Daarna bouwden ze hun band langzaam op.

Verslechterde band

Toch verslechterde het contact weer, onthulde André onlangs in het SBS-programma Waar is de Mol?. “Ook omdat het gewoon niet meer kan worden als hoe het was. Ik heb haar nu al maanden niet meer gesproken”, zei hij tegen Johnny de Mol. André vindt het lastig te begrijpen hoe een moeder zo lang geen contact met haar zoon kan hebben. In de tijd dat hun band weer hersteld was, heeft hij gevraagd hoe ze dat kon. “Zij is er heilig van overtuigd dat het niet aan haar lag. Zij ziet dat dan niet. Ik heb er nooit antwoord op gekregen, nooit.” De Hazestelg denkt dat zijn moeder ‘verdwaald’ is. “Ik hoop gewoon dat ze weer terugkomt.”

Bron: Story | Beeld: Still