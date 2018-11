Zie jij het voor je? Déze Hollywoodster speelde bijna Jack in ‘Titanic’

Zeg je Titanic, dan zeg je Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. De grootste filmknaller van de vorige eeuw en de filmpersonages is zo iconisch, dat we ons een andere Jack of Kate niet kunnen voorstellen. Toch was dat bijna het geval geweest.

Die ándere populaire man

Niemand minder dan Matthew McConaughey deed in de jaren ’90 ook auditie voor de mannelijke hoofdrol in het romantische drama. Dat bekent hij in een interview met The Hollywood Reporter. Hij geeft toe dat hij er destijds vertrouwen in dat hij de rol zou krijgen.

Pech

“Ik wilde die rol heel graag”, aldus Matthew. “Ik auditeerde met Kate Winslet, het was een goede auditie en ik ging weg met het gevoel dat ik de klus had. Maar ik kreeg ‘m niet.” Uiteindelijk ging Leonardo DiCaprio er vandoor met de rol van Jack in de film uit 1997.

Nog meer net-niet’jes

Er is nog een rol die de 49-jarige graag had gespeeld, eentje die hem zelfs ooit werd aangeboden. “Ik heb L.A. Confidential destijds afgewezen, volgens mij de rol die Guy Pearce speelde”, aldus Matthew over het personage Ed Exley uit de film, ook uit 1997. “En dat is een film die ik uiteindelijk heel, heel goed vond. Dus dat is er zo eentje die is blijven hangen, waarvan ik denk: Oh man, dat was zo’n mooi project geweest om onderdeel van uit te hebben gemaakt.”

Matthew McConaughey Just Revealed That He Was A 100% Sure The Role Of Jack In "Titanic" Was His https://t.co/pxYxiGpGyU pic.twitter.com/JzAo9n3PFA — celebnewstoday (@celebnewstoday2) November 5, 2018

