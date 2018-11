Nieuwslezer Amber Brantsen: ‘Mensen vergeten dat ik niet ben wie zij op tv zien’

Als charmante nieuwslezer bij het journaal lijkt Amber Brantsen (29) op de ideale schoondochter. Gelukkig is ze ook maar een mens. ‘Ik ben ongeduldig, competitief en van tijd tot tijd flink chagrijnig.’

Zodra Amber (spreek uit: èmbur) in een stoel is neergeploft, begint ze met praten en daar houdt ze het eerste kwartier niet meer mee op. Over dat ze op de kop af een jaar geleden haar eerste NOS Journaal presenteerde, hoe bizar veel haar leven sindsdien is veranderd en wat voor impact het heeft dat ze met haar gezicht op tv komt. ‘Ik ben kwetsbaar, want ik ben in beeld. Van tevoren zeiden mensen die dicht bij me staan: ‘Je zult de hemel in worden geprezen, maar ook worden afgebrand. Dat moet je allebei met een korrel zout nemen.’ In theorie een goed advies, maar zie het maar eens in praktijk te brengen.’ Ze vindt het erg als mensen kritiek op haar hebben, vertelt ze eerlijk. ‘Ik wil het graag goed doen, alles controleren, het beste uit mezelf halen. Als iemand ontevreden is, trek ik me dat aan.’ Gelukkig kan ze er steeds beter mee omgaan, vooral als mensen wéér beginnen over haar jurk of haar make-up. ‘Ik vraag tegenwoordig gerust: ‘Maar wat vond je van de uítzending?’ Eerst durfde ik dat niet, was ik bang dat iemand boos op me zou worden. Nu denk ik: ik vind dat ik best mag benadrukken dat ik daar niet sta voor mijn uiterlijk, maar omdat ik het nieuws presenteer.’

Schuilt er een feminist in jou?

‘Ik ben geen activist, maar ik vind wel dat wij vrouwen mogen zijn wie we zijn en niet alles zomaar hoeven te laten gebeuren. Voel ik me aangevallen of veroordeeld, dan zeg ik daar iets van. Als vrouw word je soms toch anders behandeld dan een man. Zo was er laatst iemand die had bedacht dat ie met mij ging trouwen. Dat klinkt grappig, maar je weet niet wie er aan de andere kant van de lijn zit. De NOS heeft dat voor me opgelost.’

Wat doet zoiets met je?

‘Ik voelde me niet bedreigd of zo, maar ik zit er ook niet op te wachten. Mensen vergeten dat ik niet ben wie zij op tv zien. Ik zit bij het journaal in mijn professionele rol, waardoor mensen – en vooral mannen – een soort ideaal sprookje om mij heen bedenken. Maar dat is natuurlijk niet het hele plaatje. Die privékant zien mensen niet.’

Hoe ziet die privékant eruit?

‘Ik hou van Formule 1. Mijn vriend Rachid en ik kijken naar alle races, we gaan eens per jaar naar een circuit en dan twitter ik me suf. Ik doe fanatiek aan crossfit, ook best een stoere bezigheid. En tegelijkertijd zie je mijn meisjesachtige kant terug in m’n kantoor, dat ik helemaal roze heb geverfd. Terwijl ik op tv en radio rust wil uitstralen, ben ik ook spontaan en praat ik graag en veel als ik bijvoorbeeld met vriendinnen ben.’

Gedraag je je anders, sinds je weet dat mensen je kunnen herkennen?

‘Mijn moeder zei meteen: ‘Nu moet je je ook in je vrije tijd netjes kleden, want stel dat je kijkers tegenkomt.’ Ik weet ook nog dat ik in de eerste week dat ik het journaal presenteerde naar de sportschool ging en dacht: jeetje, als ze me maar niet herkennen als ik daar straks zwetend en niet op m’n charmantst lig. Maar tot op de dag van vandaag word ik niet herkend. Nooit. Dat komt denk ik omdat ik in m’n vrije tijd geen make-up draag en vaak een bril op heb. Totaal anders dan opgetut onder de lampen in de studio staan.’

Interview: Fleur Baxmeier