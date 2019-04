Nieuwe wending: Amanda Balk nu ook zélf verdachte in zaak wietkwekerijen

Realityster Amanda Balk is verdachte in een zaak rond wietkwekerijen in de kelders van drie villa’s in Wassenaar. Zij wordt samen met haar echtgenoot Stavros T. verdacht van witwaspraktijken.

Nachten op het bureau

De officier van justitie liet dit gisteren weten tijdens de pro-formazitting in de zaak tegen T., schrijft De Telegraaf. Amanda heeft in januari twee nachten doorgebracht op het politiebureau en zal binnenkort voor de rechter moeten verschijnen. De advocaat van de realityster wil niet ingaan op de zaak, maar meldt dat ze “zich onschuldig acht”.

‘Ik ben onschuldig

In RTL Boulevard reageert Amanda op het nieuws. “Ik ben onschuldig”, beweert de realityster. “Ik ben niet voor niks van hem gescheiden. Deze nachtmerrie duurt nog langer dan ons huwelijk. Het is heel vervelend om als onschuldig persoon meegezogen te worden in de consequenties van een fout van iemand anders.” Ze voegt eraan toe zich niet druk te maken over de rechtszaak die volgt.

Bekentenis

Afgelopen januari bekende T. deels dat hij betrokken is geweest bij de wietkwekerijen. Volgens zijn advocaat stonden de huurcontracten van de villa’s op zijn naam en fungeerde T., die met schulden zou kampen, als katvanger. “Mijn cliënt is een hulpje dat werd meegetrokken door de andere verdachte. Een klassiek geval van een katvanger.”

Meer dan een katvanger

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaat de betrokkenheid van T. verder dan alleen de huurcontracten. Zo was hij regelmatig aanwezig in de villa’s en werd de post op zijn naam bezorgd. De politie zou vorig jaar zo’n 4.200 wietplanten hebben aangetroffen in drie woningen die hij huurde. Na meerdaags onderzoek van de politie, dat tussen eind september en begin oktober 2018 liep, werden de hennepkwekerijen ontmanteld. In diezelfde week zou T. zijn aangehouden.

Bekend van tv

Amanda werd bekend door haar deelname aan de realityserie De Gouden Kooi. Later was ze te zien in de realityserie Keeping Up with the Balkjes, op LINDA.tv. Samen met de wereldberoemde dj Afrojack kreeg ze in 2012 dochtertje Vegas (7).

