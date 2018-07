Amalia’s zomerjurk is regelrechte hit onder BN’ers: ‘íedereen’ draagt ‘m

Koningin Máxima is al jaren een stijlicoon, maar nu lijkt prinses Amalia haar moeder achterna te gaan. De jurk die Amalia vorig jaar op een familiefoto droeg is deze zomer niet weg te denken van de stranden.

Lekker luchtig

Het rood met witte jurkje dat Amalia droeg op een foto met de hele familie – gemaakt ter gelegenheid van de 80e verjaardag van prinses Beatrix – is van het merk Devotion. Het jurkje blijkt een perfect strandjurkje te zijn, want je kunt geen beach-bar inlopen of je komt het jurkje dat Amalia droeg tegen.

BN’er-trend

De kans is groot dat zij het jurkje van het Griekse merk in Griekenland kocht (waar de familie een huis heeft), maar je kunt ‘m ook bij Nederlandse webshops bestellen. Voor €169,95 hangt-ie in de kast. Een flinke uitgave, maar dan loop je er wel bij zoals onze toekomstige koningin en inmiddels een heleboel andere BN’ers, onder wie Patty Brard, Katja Schuurman, Wendy van Dijk én Leontine Borsato.

Amalia in haar jurk:

En de rest:

☀❤ Een bericht gedeeld door Monica Geuze (@monicageuze) op 8 Mei 2018 om 8:53 (PDT)

Sunny Sunday ☀ Een bericht gedeeld door Leontine Borsato (@leontineborsato) op 18 Mrt 2018 om 6:56 (PDT)

