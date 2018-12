Met deze prins mag prinses Amalia nóóit trouwen

Hun ouders zijn goed bevriend met elkaar, en prinses Amalia (14) en de even oude Belgische prins Gabriël kennen elkaar dan ook van kleins af aan. De twee kunnen prima met elkaar overweg en hebben heel veel gemeen. Toch geldt er een toekomstig huwelijksverbod voor Amalia en Gabriël!

Een Belgische wet, die dateert van 24 november 1830, behelst een eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België. Deze wet verbiedt prinsen en prinsessen van het Belgische en het Nederlandse vorstenhuis dus ten strengste met elkaar te trouwen. Het is daarom niet te hopen dat Amalia en Gabriël meer voor elkaar gaan voelen dan vriendschap. En het zou zomaar kunnen, want de twee hebben veel gemeen. Ze houden beiden van muziek – ze hebben allebei pianoles gehad – en sporten zoals hockey, skiën en watersport. Ze zien elkaar ook geregeld. Niet alleen tijdens officiële gelegenheden, maar ook privé. Zoals bekend zijn Máxima en de Belgische koningin Mathilde goede vriendinnen. De twee zouden elkaar wekelijks aan de telefoon hebben en elkaar ook vaak zien; zij smeedden vanaf de eerste ontmoeting een soort bondgenootschap waarin ze elkaar altijd tot steun zullen zijn.

