Amal Clooney zeer openhartig over relatie met George in bijzonder interview

Je moet wel héél bijzonder zijn als je de one and only George Clooney (één van ’s werelds meest begeerde knapperds) niet alleen weet te temmen, maar óók nog zover weet te krijgen dat hij op zijn 54e nog kinderen met je wil. Amal Clooney houdt haar leven met George sinds het begin zo privé mogelijk en wijdt er zo goed als nooit over uit, tot nu. Ze schittert deze maand op de cover van de Amerikaanse VOGUE én gaf een openhartig interview.

Op bezoek bij de Clooney’s

Amal Clooney opende speciaal voor de Amerikaanse Vogue de deuren van het Engelse landhuis dat ze deelt met echtgenoot George en hun tweeling Alexander en Ella. De mensenrechtenadvocaat ging op de foto voor de legendarische Annie Leibovitz en vertelt in een exclusief interview met het tijdschrift ‘dat verliefd worden op George heel natuurlijk verliep’.

‘Over het vinden van geluk heb je geen controle’

“Ik hoopte altijd dat er een soort allesomvattende liefde zou zijn, waarbij je niet de voors en tegens tegen elkaar hoeft weg te strepen. Ik was 35 toen ik George ontmoette en vroeg me daarvoor vaak af: wanneer ontmoet ik ‘mijn man’? Ik zag het stichten van een gezin toen nog niet echt zitten toen, maar over het vinden van geluk heb je geen controle. En toen gebeurde het ineens,” aldus Amal.

Vonk

Ze ontmoette de Hollywoodster in 2013 bij hem thuis in Italië, waar ze langskwam met een wederzijdse vriend. Ook George’s ouders waren die avond toevallig op bezoek, waardoor ze hun aanstaande schoondochter dus al in een vroeg stadium ontmoetten. “We bleven maar met elkaar praten, het was zo’n leuke en ontspannen avond.” George en Amal stuurden elkaar na hun ontmoeting emails over en weer, waardoor de vonk definitief oversloeg.

‘Op slag verliefd’

Clooney zelf zat ook niet te wachten op een huwelijk, nadat zijn eerste huwelijk was stukgelopen en hij een rits aan vriendinnen versleten had. Maar met Amal was alles anders, bekende hij aan talkshowhost David Letterman eerder dit jaar. “Ze was zo fascinerend, ik was op slag verliefd toen ik haar ontmoette. Ik voelde meteen: van haar moet ik werk maken. En dat is gelukt.”

Aanzoek

In het magazine verklapt George hoe hij op een safari met vrienden in Afrika wist dat hij Amal ten huwelijk zou vragen. “Een paar giraffen kwamen uit het niets op haar af. Ik nam een foto van haar terwijl ze lachte, en zei tegen mijn vriend Ben: ‘Weet je, ik denk dat ik haar moet vragen om met me te trouwen’, en Ben antwoordde: ‘Ik denk dat dat een goed idee is’.”

Tweeling

Vogue kreeg ook de tweeling te zien, en waar Alexander erg op zijn vader zou lijken, kan volgens het magazine hetzelfde gezegd worden over Ella en Amal. “Ze hebben al een paar keer mama en papa gezegd”, vertelt Amal. “George deed heel erg zijn best om ervoor te zorgen dat ‘mama’ het eerste woordje was.”

Het hele interview met Amal en George lees je in het mei-nummer van VOGUE US.

