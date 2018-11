Frank van der Lende maakt serie over alzheimer na ziekte van eigen vader

Frank van der Lende (29) start op YouTube met een serie over alzheimer. De 3FM-dj maakt de serie Frank & Alzheimer, met name voor jongeren die een ouder met dementie hebben.

Aangrijpend fragment uit 'Hello Goodbye' al meer dan miljoen keer bekeken

Franks vader kreeg op 61-jarige leeftijd, relatief jong, te horen dat hij alzheimer heeft. Op internet kon Frank toen nauwelijks informatie en verhalen vinden van jongeren die in dezelfde situatie zitten. “Daardoor kwam ik op het idee een YouTube-serie te maken om jongeren te informeren over deze ziekte”, zegt Van der Lende. In de serie praat hij met verschillende deskundigen, onder wie hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Ook gaat de 29-jarige dj langs bij jongeren met een ouder die dement is.

De filmpjes verschijnen op het YouTube-kanaal van Alzheimer Nederland. “Wij zijn blij met de video’s”, zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder van Alzheimer Nederland. “Op deze manier kunnen we ook deze jongere doelgroep goed informeren en herkenning bieden. Als een van je ouders dementie krijgt op jonge leeftijd heeft dat grote impact.”

De eerste video verschijnt op 20 november. Daarna komt er gedurende vijf weken iedere dinsdag een nieuwe aflevering online.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte