Als dat maar waar is: betekenen deze hints dat er een derde seizoen van ’13 reasons why’ aan komt?

Het tweede seizoen ’13 reasons why’ staat nog geen week op Netflix of de geruchten gaan al dat een derde reeks niet lang op zich laat wachten. Best gek eigenlijk, want na de dood van het personage Hannah Baker hadden de castleden al niet eens gerekend op een tweede seizoen.

Cosmopolitan heeft twee hints opgevangen die wijzen op een derde reeks van de veelbesproken serie ’13 reasons why’. Dit heeft allemaal te maken met de producer en de locatie waar de serie wordt opgenomen.

Meer verhaallijnen

Producer Brian Yorkey liet recent doorschemeren dat er nog veel meer valt te vertellen dan de mysterieuze tapes van Hannah Baker. Ook seizoen twee biedt daar nog niet alle ruimte voor, zo geeft hij aan. ‘Er is nog veel meer vertellen, maar dit is afhankelijk van het aantal kijkers, de reacties op de serie en of het relevant blijft om deze verhalen wel te vertellen.’ Fans hoeven echter niet te vrezen dat hun favoriete personages worden verruild door andere acteurs. ‘Als de show een toekomst heeft, dan denk ik dat het over de karakters gaat en niet per se over nieuwe tapes bij een andere groep.’

Locatie afgehuurd

De producer ziet het dus wel zitten om een derde reeks te maken, maar dat is niet de enige hint dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Volgens Sonoma West Times & News is de high school waar de serie wordt opgenomen opnieuw geboekt door Paramount, de filmproductmaatschappij. Er zou al een arbeidsovereenkomst getekend zijn, wat betekent dat er tussen midden juni en midden december dertig dagen gefilmd mag worden. Wij kunnen bijna niet meer wachten!

