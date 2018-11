Vanavond kunnen fans van ‘The Voice of Holland’ zich weer opmaken voor een nieuwe aflevering vol blind auditions. Wij hebben alvast een voorproefje voor je, waarin te zien is hoe Waylon zijn medecoaches Lil’ Kleine en Ali B tot tranen weet te roeren.

In het korte fragment zien we hoe een geëmotioneerde Waylon reageert op een van de audities. ‘Waar jij net over zong, is een beetje de situatie die ik met mijn zoon heb. Ik heb een moeilijke, zeer moeilijke relatie gehad met mijn zoon’, aldus de zanger. Hij geeft bovendien aan geïnspireerd te zijn geraakt door het liedje. ‘Ik ga hem zometeen een berichtje sturen en zeggen dat ik ongelooflijk veel van hem hou.’

Ali en Kleine

Niet alleen bij Waylon springen de tranen in de ogen, ook Lil’ Kleine en Ali B kunnen het niet droog houden. ‘Is dat wat jij doet in het leven? Rappers laten janken?’, klinkt het.

Bekijk HIER het fragment.

16-jarige zoon

Waylon mag ieder moment zijn tweede kindje verwelkomen, maar heeft al een 16-jarige zoon (zó ziet-ie eruit) uit een eerdere relatie. De twee hebben sinds een paar jaar pas weer contact met elkaar; dit is een lange tijd niet zo geweest wegens de drugsverslaving. ‘Gelukkig ben ik tot inkeer gekomen en kon mijn zoon mij vergeven’, zei hij in een eerder interview. ‘Dat vind ik zo mooi aan hem.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP