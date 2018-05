Beschuit met muisjes! Ali B wordt voor de derde keer vader

De week kan prachtig worden afgesloten voor Ali B en zijn gezin. Er is namelijk een derde kindje op komst, zo maakt de rapper bekend met een bijzonder kiekje op Instagram.

Lees ook: Oók nummer 4 is bekend: dit zijn de coaches van ‘The Voice Senior’

Op de foto is een taart te zien met daarop zijn huidige gezin. Daarbij is één opvallend detail te zien: zijn vrouw Breghje heeft een bolle babybuik. ‘4+1’, schrijft Ali B erbij, gevolgd door een vijftal hartjes en de Arabische term inshaAllah.

Twee kinderen

In 2006 gaven Ali Bouali en zijn vrouw elkaar het jawoord. Drie jaar later, in 2009, werden de twee de trotse ouders van Amin, hun eerste zoon. In 2011 werd Oman geboren.

4+1=❤❤❤❤❤ inshaAllah Een bericht gedeeld door Ali B (@alibspec) op 10 Mei 2018 om 9:36 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram