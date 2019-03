Hoe leuk: zien we prinses Alexia binnenkort terug in ‘The Voice Kids’?

Prinses Alexia blijkt niet alleen een echte fashionista te zijn, maar óók een talent te hebben voor zingen. Ze zou dan ook maar al te graag mee doen aan ‘The Voice Kids’. Of we haar binnenkort terug zullen zien in het populaire vrijdagavondprogramma?

Hoe graag Alexia ook zou willen deelnemen aan de talentenjacht, de kans is klein dat het ook gaat gebeuren. Máxima en Willem-Alexander zouden niet weg zijn van het idee dat hun kleine meid op de nationale televisie te zien is in een dergelijke show. Dat neemt niet weg dat de 13-jarige prinses een aardig deuntje kan zingen. Volgens royaltywatchers zou ze dat regelmatig laten horen op feesten en partijen.

Talent

Ook Marc van der Linden gaf eerder al aan dat de prinses echt wel toon kan houden. “Ze kan heel goed zingen. Ik heb ooit via via een filmpje (waarin ze het nummer Empire State of Mind van Alicia Keys zong, red.) gezien van een optreden bij haar peettante, en dat was prachtig.” Ook haar zus Amalia zou een gouden keeltje hebben volgens prinses Christina. In een interview vertelde ze dat “Amalia en Alexia prachtig kunnen zingen”.

