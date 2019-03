Ex-vriendin van Alexander Pechtold deelt eerste foto met zoontje Jip

Onlangs beviel Anne Lok van zoontje Jippe. Vorig jaar vertelde ze Story dat hij werd verwekt binnen haar gepassioneerde verhouding met D66-coryfee Alexander Pechtold. De partijbons verbrak hun relatie echter direct toen hij hoorde dat ze zwanger was. Anne schreef ter afsluiting van een niet altijd prettige periode een open brief, die entertainmentblad Story als enige mag publiceren. Je leest ‘m óók op Flair.

De brief

Aan Story-hoofdredacteur Guido den Aantrekker,

Graag wil ik jou en weekblad Story bedanken voor het respectvolle artikel dat onlangs verscheen na de geboorte van mijn zoon Jippe, roepnaam Jip. Het afgelopen halfjaar en zeker de zware laatste weken voor mijn bevalling zijn bepaalde media, en in het bijzonder een ander entertainmentblad, ongevraagd mijn privéleven binnengedrongen op een wijze die mijn gezin en mij veel gespannenheid en zorgen heeft opgeleverd. Juist omdat ik zelf altijd in de luwte ben gebleven en de publiciteit nooit heb opgezocht. Door mij zelfs tot in het ziekenhuis te achtervolgen en persoonlijke informatie van het ziekenhuis over mij te achterhalen, heb ik mij in een bijzonder kwetsbare periode zeer onveilig gevoeld. Een dergelijke journalistieke werkwijze vind ik respectloos en mensonterend. Dat was de reden dat ik uiteindelijk ergens anders ben bevallen en de eerste weken elders ben verbleven om mezelf, mijn gezin en Jip rustig aan elkaar te laten wennen, zonder een mogelijk agressieve jacht op een actuele foto van ons.

Omdat ik de afstand die Story in die periode hield erg waardeer, en om van een mogelijke vraag naar een foto van ons af te zijn, deel ik in Story deze foto van Jip en mij. Ons gezin is enorm gelukkig met zijn komst.

Hartelijke groet,

Anne Lok

Stormachtige relatie

Alexander en Anne leerden elkaar kennen in 2014 tijdens een D66-weekend op de Veluwe. Tussen de twee, die toen beiden een partner hadden, werd het méér dan een verliefdheid. In het voorjaar van 2016 raakte Anne, die drie kinderen heeft met haar ex-partner, zwanger. Het bleek een tweeling, die Anne graag wilde houden ondanks dat Pechtold – die ontkent de vader van de kinderen te zijn – in haar optiek bleef aandringen op een abortus. De tweeling zorgde voor een breuk tussen hen, maar later verzoenden ze zich. Anne raakte wéér zwanger en Pechtold zou weer aangedrongen hebben op een abortus. Anne ging daarin mee, maar nadat ze maatregelen had genomen, verbrak de oud-D66-leider de relatie.

Coverfoto

Anne poseerde samen met de kleine Jip voor de cover van de nieuwste Story (zie onderstaande foto), waarbij het blad kopt: ‘Dit gezinsgeluk mist Alexander Pechtold’. Meer foto’s en de rest van het verhaal vind je in het blad, óf lees verder op Blendle.

De cover met daarop Anne en Jippe:

