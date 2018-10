Airen Mylène vreesde voor einde van relatie na geboorte van zoontje

Dat je na de geboorte van een kindje op een roze wolk moet zitten en alles een met unicorns, regenbogen en glitters bezaaide de droom moet zijn, is natuurlijk een fabeltje. Je wereld staat op z’n kop en gaat voor lang niet iedereen over rozen. Daarover praten is een klein taboe, maar presentatrice Airen Mylène lucht vandaag wél haar hart.

Lees ook

Sprekend papa én mama: Airen Mylene deelt superlieve foto van zoontje Bodhi

Tegenvaller

Na de geboorte van hun zoontje Bodhi dacht Airen Mylène dat voor haar relatie met Taeke Taekema het einde nabij was. De SBS-presentatrice en de voormalig hockeyer hadden nog wel afgesproken elkaar niet uit het oog te verliezen door het ouderschap, maar dat viel hen toch tegen.

Romantiek zat er niet meer in

“Na de geboorte van Bodhi werd het op een gegeven moment zo’n geregel, dat we meer een bedrijf werden dan een gezin”, aldus Mylène in De Telegraaf. Romantische avondjes zaten er niet meer in voor het Wie is de mol?-koppel, maar inmiddels hebben de twee toch hun draai weten te vinden.

Doorbijten

Een vriendin van Mylène drukte haar op het hart dat alles een fase is en ze beaamt dat er inderdaad licht aan het einde van de tunnel is. “Dat klinkt heel dramatisch, maar alles went en iedereen vindt uiteindelijk zijn ritme.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte