Airen Mylene onthult waarom ze haar zwangerschap zo lang geheim hield

Airen Mylene is bijna een maand de trotse moeder van zoon Bodhi. Maar een onbezorgde zwangerschap heeft de presentatrice allesbehalve gehad.

De vriendin van Taeke Taekema heeft haar zwangerschap maar liefst vijf maanden geheim gehouden. En dat heeft een reden. Airen onthult dat ze een aandoening heeft waardoor ze mogelijk minder vruchtbaar is. Daarom wilden de presentatrice en haar vriend geen enkel risico nemen.

Ontdekt

Toch is het niet helemaal gelukt om de zwangerschap te verbergen. Airen’s ‘Hart van Nederland’-collega’s kwamen er al eerder achter. ‘Op een gegeven moment droeg ik een gestreept shirt, waarop er schijnt te zijn gefluisterd: ‘Als ze wil dat het geheim blijft, moet ze niet zoiets aantrekken,’’ vertelt de BN’er aan De Telegraaf. Ook is de presentatrice niet voorzichtig genoeg geweest. ‘Als ik me aan het omkleden was in de visagieruimte had ik de deur ook niet altijd dicht. Dus toen is er ook weleens ineens een buikje bij me gespot. Maar ze hebben netjes hun mond gehouden.’

Een bericht gedeeld door Airen Mylene (@airenmylene) op 9 Mrt 2018 om 9:40 (PST)

