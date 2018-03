Airen Mylene bevallen van zoontje

De eerste ‘Wie is de Mol?’-baby is een feit. Airen Mylene is gisteren bevallen van haar zoontje. Vol trots deelt ze op Instagram een foto van de kleine spruit.

Ze schrijft: ‘Daar ben je dan lieve schat! Laat het grote avontuur maar beginnen. Zo veel zin in! ❤️ Bodhi Doeke Taekema. 8 maart 2018. #baby #babyboy#bodhi #TTAM#WIDM #WIDMbaby’

Taeke Taekema

Ook papa Taeke Taekema kan zijn geluk niet op. Hij deelt op Instagram: ‘Ik ben super blij en trots dat gister onze zoon Bodhi Doeke Taekema geboren is! @airenmylene heeft het zo onwijs goed gedaan! #Bodhi #baby #boy#TTAM #WIDMbaby‘

Beeld: ANP