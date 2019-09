Airen Mylene showt voor het eerst haar babybuik: ‘Net over de helft!’

Eind augustus kondigden Airen Mylene (34) en Taeke Taekema (39) prachtig nieuws aan: het stel is in blijde verwachting van een tweede kindje. De babybuik van de brunette groeit inmiddels al flink en daar is ze (terecht!) ontzettend trots op.

Op Instagram pronkt de SBS-presentatrice met haar bolle buik. “Ech wel een babybump”, schrijft ze bij een kiekje. Airen verklapt daarbij net over de helft van haar zwangerschap te zijn en dat zoontje Bodhi (1) er niets van begrijpt. “Maar interessant is het wel. Dus hij is erbij.”

Complimenten

Airen wordt op Instagram overladen met complimenten. “Wauw, wat een mooi zwanger buikje! Bodhi is ook nog jong. Leuk dat jullie hem er zo bij betrekken!”, reageert een fan. Een ander merkt op: “Je bent prachtig!” Ook is er ruimte voor een goede dosis humor. Zo grapt iemand: “Oeps, strandbal ingeslikt! Gefeliciteerd.”

Aankondiging

De presentatrice kondigde haar tweede zwangerschap eind augustus aan. “Are we ready voor this?! Waaah!!! Wat een mega mooi cadeau in deze hectische en emotionele tijd”, schreef ze destijds bij een foto van de echo. “Een tweede kleine mogen verwelkomen met de allerleukste!”

Wie is de Mol?

Airen Mylene en Taeke Taekema deden tegelijkertijd mee aan Wie is de Mol? in 2016. Tijdens de opnames kregen de twee zo’n goede band dat het zelfs uitmondde in een relatie. Twee jaar later werd als kers op de taart zoontje Bodhi geboren.

