Ai! Beyoncé wordt beschuldigd van plagiaat

De nabestaanden van de rapper Anthony Barré, bekend onder de artiestennaam Messy Mya, hebben Queen B beschuldigd van plagiaat. Het gaat om het nummer Formation van Beyoncé waarin verschillende stukken uit een nummer van Messy Mya terugkomen.

Het nummer Formation maakt gebruik van stukken uit het nummer A 27 Piece Huh van Messy Mya. Ook zijn er zinnen uit Messy Mya’s video Booking the Hoes from New Wildin aan het begin van Beyoncé’s nummer gebruikt: In het nummer hoor je bijvoorbeeld de zinnen ‘What happened after new Orleans?‘ en ‘Bitch, I’m back. By popular demand‘ van Messy Mya.

Messy Mya

Anthony Barré overleed in 2010. Hij was een rapper en comedian uit New Orleans die YouTube video’s maakte over zijn dagelijkse leven. Volgens de zus van Anthony had Beyoncé geen toestemming om de teksten van de overleden rapper in haar nummer te gebruiken.

De zus van Anthony heeft Beyoncé nu aangeklaagd en vraagt $20.000.000 aan royalties en schadevergoeding. Bekijk hieronder de video van Messy Mya waar de fragmenten uit komen:

Lees ook:

Werd het geslacht van de ‘beybeys’ van Beyoncé al verklapt?

Zien: ‘Grey’s Anatomy’-acteurs maken eigen versie van zwangerschapsfoto Beyoncé

CUTE: Dit is de schattigste cover van ‘Gangsta’s Paradise’ die je ooit hebt gezien

Bron: fusion.net / independent.co.uk / tmz.com