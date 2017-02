Ai: Art Rooijakkers raakte gewond tijdens opnamens ‘Wie is de Mol?’

Blijkbaar is Art Rooijakkers, de presentator van het populaire programma Wie is de Mol? tijdens de opnames van dit seizoen met een serieuze hoofdwond in het ziekenhuis beland. Zo serieus, dat een deel van zijn hoofd zelfs kaal geschoren moest worden.

Art deelde een foto op Instagram waarop hij te zien is in een ziekenhuisbed. Hij schrijft: ‘Ok, het is geen haaienbeet zoals bij @freekvonk. Toch vonden ze mijn hoofdwond (gevolg van een stom ongelukje) dit voorjaar op de ER in het ziekenhuis van Pendleton ernstig genoeg om voor te stellen mijn hoofd gedeeltelijk kaal te scheren (ivm hechtingen). Best lastig, midden in de opnames van #widm. Uiteindelijk -na mijn hartslag, bloeddruk, temperatuur en nog veel meer gemeten te hebben- lieten de doktoren me na anderhalf uur gaan. Met een gelijmde hoofdwond, knallende koppijn én al mijn ongeschoren haar. En doorrrr!’

A post shared by Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) on Feb 14, 2017 at 2:39am PST

Yikes dat ziet er pijnlijk uit! Wij zijn nou natuurlijk wel heel benieuwd wat Art precies uitgespookt heeft. Maar daar kunnen we helaas enkel naar gissen, net zoals naar wie dit jaar de mol is. Weet jij het al?

Bron: rtlnieuws.nl