Aha: zoveel kilo is Roxeanne Hazes kwijt (sinds de komst van zoontje Fender)

Sinds de komst van zoontje Fender stond het leven van Roxeanne Hazes volledig in het teken van haar oogappeltje. En moederen! Ze vergat ze zichzelf. Nu het gezinsleven up and running is heeft de zangeres eindelijk weer tijd voor zichzelf, en die ‘me-time’ besteedt ze tegenwoordig in de sportschool. Lekker bezig Rox!

Roxeanne Hazes zit nog steeds op een roze wolk. En dat is goed te horen op haar nieuwe plaat Bonnie & Clyde, dat ze schreef uit de naam van de liefde. Fan! Lees ook:

Miljuschka vertelt in tranen over (periode na) scheiding in gloednieuwe video Self love, self care Ook self love (en self care) heeft mama Rox omarmt. Ook voor zichzelf is ze nu een stuk liever dan net na de geboorte van haar 10 maanden oude zoontje. De eerste periode was ze zo met Fender bezig, dat ze vergat voor zichzelf te zorgen. ”Dus ben ik lekker veel bezig; aan het sporten en aan het lijnen, en lekker gezond aan het eten”, vertelt een stralende Rox aan RTL Boulevard. Het is niet dat de dochter van Dré (zo noemt ze zichzelf op Instagram) wakker ligt van een paar kilo meer of minder. De zangeres hoeft niet dan ook niet per se haar gewicht van voor de zwangerschap te bereiken, “maar ik wil wel lekker gewoon mijn sokken aan kunnen doen, zonder dat het vermoeiend is”, aldus Rox. Viva vega

Inmiddels is de Hazes-telg alweer tien van de 30 kilo kwijt die ze tijdens haar zwangerschap is bijgekomen. Naast bezoekjes aan de sportschool speelt ook haar nieuwe eetpatroon (en bijbehorende lifestyle) een grote rol. Zo is ze begin dit jaar veganist geworden, en dat heeft er onder andere voor gezorgd dat ze nu kiplekker in haar vel zit. En dat zie je, ze straalt!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: ANP