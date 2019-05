Aha: GTST’s Anouk Maas gaat inderdaad het theater in (mét Victoria Koblenko en Tanja Jess)

De geruchten zijn waar! Anouk Maas gaat het theater in, staat op de bühne met Victoria Koblenko en Tanja Jess. Het powertrio vormt de cast van de nieuwe theaterproductie ‘Mijn man begrijpt me niet‘. Maak je theaterborst nat voor een feelgood komedie vol herkenbare situaties. Dat klinkt heerlijk!

We hebben nu al zin in een ladies night, who’s with us?

Vrouwen vraagstukken

Leef ik met de ideale man (of vrouw)? Moet ik echt mantelzorg verlenen aan mijn irritante schoonmoeder? Is dit eigenlijk alles? Zal ik op Second Love of Tinder gaan? Hoe houd ik mijn seksleven spannend? En trek ik die tweede fles wijn nog open of niet? Zomaar wat intieme vragen van drie vrouwen die elkaar leren kennen bij de cursus ‘Help, mijn man begrijpt me niet’. Want wordt het niet eens tijd dat hun dromen uitkomen? En moeten ze daar zélf actie voor ondernemen of valt er nog wat af te schuiven?

Lees ook:

Aha: dít is de reden achter het vertrek van Anouk Maas uit ‘GTST’

‘Mijn man begrijpt me niet‘ zit bomvol humor, vrouwen-onder-elkaar-grappen, vriendschap en ontroering.

De wil-je-zien theatervoorstelling is van oktober 2019 tot en met maart 2020 te zien in maar liefst zestig theaters. Voor meer informatie klik hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties?

Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: NTK.nl