Dankzij déze afvalmethode is Trijntje Oosterhuis aan haar wespentaille gekomen

Dat Trijntje Oosterhuis heel wat kilo’s kwijt is, moge duidelijk zijn. Keer op keer blijkt hoe slank de zangeres tegenwoordig is, maar hoe heeft ze dat voor elkaar gekregen?

Trijntje is groots fan van Alizonne Therapie, de afvalmethode waarmee ze al zo’n 25 kilo kwijt is. Deze manier van gewichtsverlies helpt de lichaamscontouren te verbeteren en zorgt voor stabilisatie van het streefgewicht door drie technieken, zo klinkt de uitleg op de website ervan. Het concept bestaat ten eerste uit een behandeling met ultrasonore trillingen om onderhuids vetweefsel te bestrijden, daarnaast komen er bindweefselmassages bij kijken om de doorbloeding van de huid te stimuleren. Bovendien is er een dieet waar je je aan moet houden.

Mentale kracht

Waarom Trijntje zo druk is met afvallen? ‘Ik heb heerlijke kinderen op de wereld mogen zetten en dat trekt toch een wissel op je lichaam en dus moet je er af en toe in je leven keihard tegenaan’, zei ze eerder tegen Story. ‘Het is ook een mentale kracht. Ik voel me nu sterk en ik heb er zin in. Het is heerlijk om in zo’n energie te zitten.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Trijntje Oosterhuis (@trijntjeoosterhuis) op 30 Jan 2019 om 9:41 (PST)

Edsilia Rombley

Niet alleen Trijntje doet aan Alizonne Therapie, ook haar schoonzus waagt zich eraan. Edsilia: ‘Het was puur dat ik dacht: ik wil even fit zijn en goed in mijn vel zitten.’ Al vindt ze het wel best lastig allemaal, vooral dat ze een paar van haar favoriete gerechten niet meer mag eten. ‘Dat is voor mij echt een hel.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Edsilia Rombley (@edsiliarombley) op 17 Jan 2019 om 11:16 (PST)

