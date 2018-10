Afgevallen Lisa Loïs onthult haar dieetgeheim

View this post on Instagram

Ik ben een emotionele eter. Altijd al geweest. Het afgelopen jaar was stressvol door meerdere factoren, waaronder stemproblemen. De theatertour kwam hierdoor een soort van in gevaar, wat leidde tot enorme stress. Van stress ga ik eten. Slecht eten. Ik ben dus weer wat kilo’s aangekomen en ik merk dat ik daardoor toch weer onzekerder wordt en minder lekker in mijn vel zit. Dat is natuurlijk heel persoonlijk. Ik hecht geen waarde aan een getal op de weegschaal maar ik hecht wel veel waarde aan hoe ik me van binnen voel. Dat kan op het moment vele malen beter, dus heb ik besloten mijn levensstijl weer drastisch om te gaan gooien. Daar hoort natuurlijk gezonde voeding bij en sport.. Dat laatste is nog een dingetje. Ik ben niet iemand die intens gelukkig wordt van een bezoekje aan de sportschool, maar het zaadje is geplant. Nu nog daadwerkelijk gaan.. 😉 Om mijn calorie inname te bepreken, gebruik ik vanaf vandaag weer de shakes van @dieet_pro . Deze hebben mij in het verleden ook gigantisch geholpen om mijn streefgewicht (destijds) te bereiken. Op mijn Instagram pagina (bio) staat een link waar je met korting bij @dieet_pro kan bestellen voor wie geïnteresseerd is. Ik zit in ieder geval weer vol goede moed! Let’s do this shit! 💪🏻