Afgeslankte Patty Brard wordt overladen met complimenten

Patty Brard blijft indruk maken met haar slanke lichaam. De presentatrice wordt overladen met complimenten. ‘Pat wat zie jij er goed uit zeg, je straalt helemaal’, schrijft een fan.

De kilo’s vliegen eraf bij de BN’er. Ze liet eind februari bij een kliniek in België haar maag verkleinen. Patty bereikte onlangs een mijlpaal in haar afvalrace. De presentatrice weegt nu minder dan 70 kilo, iets waar ze een tijd geleden alleen nog van kon dromen. Toch is Patty er nog niet. De presentatrice moet nog ruim 4,5 kilo afvallen om haar streefgewicht van 65 kilo te bereiken.

Beeld: ANP, Instagram